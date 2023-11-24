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24 ноября, 07:15

Транспорт

График движения поездов на МЦД-4 изменится 25 ноября

График движения поездов на МЦД-4 изменится 25 ноября

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В субботу, 25 ноября, изменится расписание движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре. Часть электричек отменят, у некоторых сократят длину маршрута, также увеличат интервалы между прибытиями составов.

Некоторые поезда будут проходить станции Чухлинка, Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино без остановок. Изменения в расписании связаны со строительными работами на участке от Курской до Кускова. Для пассажиров запустят компенсационные автобусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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