График движения поездов на МЦД-4 изменится 25 ноября

В субботу, 25 ноября, изменится расписание движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре. Часть электричек отменят, у некоторых сократят длину маршрута, также увеличат интервалы между прибытиями составов.

Некоторые поезда будут проходить станции Чухлинка, Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино без остановок. Изменения в расписании связаны со строительными работами на участке от Курской до Кускова. Для пассажиров запустят компенсационные автобусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.