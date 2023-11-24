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24 ноября, 09:15

Транспорт

Виртуальные карты "Тройка" смогут протестировать 150 пассажиров московского транспорта

Виртуальные карты "Тройка" смогут протестировать 150 пассажиров московского транспорта

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Обладателями виртуальных карт "Тройка" станут 150 пассажиров московского городского транспорта. Они протестируют новинку в реальных условиях. Необходимое количество добровольцев-тестировщиков удалось набрать всего за полчаса. В настоящее время прием заявок прекращен.

Те, кто успел записаться, получат инструкцию по использованию сервиса. Тестирование бесплатное. Стоимость купленного билета вернут на банковскую карту участника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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