Виртуальные карты "Тройка" смогут протестировать 150 пассажиров московского транспорта

Обладателями виртуальных карт "Тройка" станут 150 пассажиров московского городского транспорта. Они протестируют новинку в реальных условиях. Необходимое количество добровольцев-тестировщиков удалось набрать всего за полчаса. В настоящее время прием заявок прекращен.

Те, кто успел записаться, получат инструкцию по использованию сервиса. Тестирование бесплатное. Стоимость купленного билета вернут на банковскую карту участника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.