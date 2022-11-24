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24 ноября, 13:45

Транспорт

Новые машины поступили в службу "Социальное такси" в Москве

Новые машины поступили в службу "Социальное такси" в Москве

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Москвичам рассказали о столичном трафике 24 ноября

Новые машины поступили в столичную службу "Социальное такси". Эта служба работает в Москве с 2017 года и помогает маломобильным пассажирам добраться до места назначения. Подобная услуга является дополнительной мерой поддержки города.

Как сообщил представитель Мосгортранса, обновление парка нужно, чтобы сделать комфортнее поездки для маломобильных пассажиров. Например, были закуплены специальные автобусы для инвалидов-колясочников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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