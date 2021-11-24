Минздрав РФ разработал новые правила выдачи медицинских справок для водителей

В Минздраве разработали новые правила получения медсправок для водителей. В ведомстве хотят обязать людей с признаками наркологического расстройства сдавать дополнительные анализы. Всех, кто относится к группе риска, будут направлять на тесты.

Кроме того, врач может запретить выдавать справку, если обнаружатся хотя бы три признака употребления наркотиков. Это, например, неадекватное поведение, эмоциональная нестабильность, заторможенная реакция и ряд других показателей.

Нововведение также коснется и тех автомобилистов, которые получили водительское удостоверение после окончания срока лишения прав. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.