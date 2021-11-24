В РЖД представили "Поезд Деда Мороза"

"Поезд Деда Мороза" презентовали на Казанском вокзале. Это специальный новогодний проект. К украшенному паровозу прицепили вагоны для игр и квестов, салон-приемную и вагон-ресторан.

5 декабря состав вместе с Дедом Морозом отправится из Великого Устюга с поздравлениями по российским городам. Всего на маршруте находятся более 30 остановок, в том числе Санкт-Петербург, Ижевск, Махачкала, Ростов-на-Дону, Москва и другие.

В каждом городе, где "Поезд Деда Мороза" сделает остановку, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа. Артисты и аниматоры сделают все, чтобы создать там атмосферу зимней сказки.

Путешествие уникального состава продлится 41 день. К себе на родину – в Великий Устюг – Дед Мороз приедет в канун Старого Нового года – 13 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.