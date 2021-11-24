Электродепо "Замоскворецкое" откроют для обслуживания БКЛ

Электродепо "Замоскворецкое" откроют для обслуживания Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ). Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Оно будет обслуживать 40 поездов "Москва-2020". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

