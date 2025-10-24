Уникальную технологию применили при строительстве участка Троицкой линии метро в Москве

Уникальную технологию применили в ходе строительства участка Троицкой линии столичного метро. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Технологию внедрили в процессе монтажа тоннелепроходческого комплекса "Ольга". Обычно для щита такого размера требуется котлован длиной более 100 метров. Однако комплекс удалось вместить в экстремально маленькую камеру благодаря раздельному старту: щит собирали поэтапно, постепенно вводя его в грунт и присоединяя комплектующие. Камера имеет размер всего 30 на 25 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.