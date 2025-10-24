Форма поиска по сайту

24 октября, 09:30

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 октября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК на Чурской эстакаде, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков.

Днем локальные затруднения ожидаются на ТТК в районе Савеловской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

