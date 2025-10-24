Форма поиска по сайту

24 октября, 09:15

Автоюрист рассказал, можно ли будет обжаловать штрафы с нескольких камер подряд

Автоюрист Дмитрий Золотов разъяснил, что штрафы за превышение скорости, зафиксированные разными камерами на разных участках дороги, являются отдельными правонарушениями. Он уточнил, что каждое из них фиксируется в разное время, поэтому обжаловать такие постановления как дублирующие не получится.

Золотов отметил, что наличие камер способствует повышению безопасности на дорогах, поскольку помогает выявлять нарушения и устанавливать степень вины участников ДТП. Он также напомнил, что водитель, увидев ограничение скорости, обязан замедлиться. При этом последовательно установленные камеры функционально аналогичны системе контроля средней скорости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоЕгор Бедуля

