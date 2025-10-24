Форма поиска по сайту

24 октября, 07:30

Транспорт

Проходка тоннеля между станциями метро "Новомосковская" и "Сосенки" началась в Москве

Проходка тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро началась в Москве. Тоннелепроходческому комплексу "Ольга" нужно пройти под землей более 1,5 километра.

Перед метростроителями стоит сложная задача, так как часть пути подземного щита проходит под руслом реки. Расстояние между тоннелем и дном реки Сосенки составит около 5,5 метра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоЕгор Бедуля

