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24 октября, 14:30

Транспорт

В ноябрьские праздники в Москве пустят дополнительные электрички

В ноябрьские праздники в Москве пустят дополнительные электрички

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На следующей неделе ожидается изменение расписания электричек из-за выходных в честь Дня народного единства. Для удобства пассажиров будут назначены дополнительные поезда на Казанском, Киевском, Савеловском, Ярославском и Курском направлениях.

Так, 1 ноября поезда будут ходить по расписанию четверга, 2 ноября – по графику пятницы, а 3 и 4 ноября – по расписанию субботы. Для удобства пассажиров будут назначены дополнительные поезда на Казанском, Киевском, Савеловском, Ярославском и Курском направлениях. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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