Расписание поездов ЦППК изменится в Москве на следующей неделе

На следующей неделе поменяется расписание поездов Центральной пригородной пассажирской компании. Это связано с переносом выходных в честь Дня народного единства.

Так, 1 ноября пригородные поезда будут курсировать по расписанию четверга, 2 ноября – по графику пятницы, аналогичный перенос расписания будет 3-го и 4-го числа.

Помимо этого, для пассажиров назначат дополнительные поезда на Казанском, Киевском, Савеловском, Ярославском и Курском направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.