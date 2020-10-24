Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С начала года на улицах столицы установили более 1 500 современных комфортных остановок. Их делают из более износостойких материалов и оформляют в едином стиле московского транспорта. Новые остановочные павильоны лучше защищают от непогоды, оборудованы удобными скамейками, светом и видеонаблюдением.

"С 2012 года в столице работает система фотовидеофиксации. Статистика показывает, что в местах установки камер аварийность снижается до 30%. В 2024 году перевесили камеры по 152 адресам, где происходили аварии с пострадавшими и погибшими. Наша основная задача – сделать дороги в городе безопаснее для всех участников движения в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

За первые 9 месяцев 2024 года пассажиры МЦД оплатили проезд банковской картой более 15,5 миллиона раз. Для корректного завершения поездки необходимо не забывать прикладывать карту к турникету или валидатору на входе и выходе со станции.