Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Началась проходка тоннеля между будущими станциями метро "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор", сообщил Сергей Собянин. Сейчас в строительстве – участок с еще 6 станциями новой Рублево-Архангельской линии подземки.

"В третьем квартале 2024 года опубликовано 7 проектов комплексного развития территорий. По ним планируется строительство 5,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Будут построены не только жилые, но и деловые микрорайоны с новыми дорогами, благоустроенными дворами и пешеходными бульварами. В результате будет создано более 37 тысяч рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В центре Москвы проведут капитальный ремонт четырехэтажного жилого здания начала XX века – доходного дома Бройдо. Эксперты расчистят фасады, выровняют стены, восстановят декор, а при необходимости заново отольют его фрагменты.