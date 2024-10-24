Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: в столице утвердили проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Более 15,5 млн раз пассажиры оплатили проезд на МЦД банковской картой в январе – сентябре

"Техно": московские разработчики готовят проект воздушного такси

Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Первые зарядные станции для электромобилей повышенной мощности установили в Москве

Новости регионов: морскую переправу закрыли на время непогоды на Сахалине

Около 5 млн квадратных метров жилья построили по программе реновации в столице

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 23 октября

Московские инженеры готовят проект воздушного такси на основе канатно-транспортной системы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Началась проходка тоннеля между будущими станциями метро "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор", сообщил Сергей Собянин. Сейчас в строительстве – участок с еще 6 станциями новой Рублево-Архангельской линии подземки.

"В третьем квартале 2024 года опубликовано 7 проектов комплексного развития территорий. По ним планируется строительство 5,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Будут построены не только жилые, но и деловые микрорайоны с новыми дорогами, благоустроенными дворами и пешеходными бульварами. В результате будет создано более 37 тысяч рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В центре Москвы проведут капитальный ремонт четырехэтажного жилого здания начала XX века – доходного дома Бройдо. Эксперты расчистят фасады, выровняют стены, восстановят декор, а при необходимости заново отольют его фрагменты.

Читайте также
транспортметростроительствогородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика