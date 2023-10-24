Два рейса в Москву задержали в Перми из-за выезда самолета за пределы ВПП

Два рейса в Москву задерживаются в аэропорту Перми из-за инцидента с самолетом авиакомпании Smartavia. Утром 24 октября лайнер из Санкт-Петербурга после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, предварительная причина ЧП – неблагоприятные погодные условия. В Перми с утра идет снег, а температура воздуха опустилась до -1 градуса.

Сообщается, что на борту Boeing 747 находились 186 пассажиров, из них 14 детей. Никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений. Его уже отбуксировали на стоянку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.