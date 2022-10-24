Участки на Калужско-Рижской и Замоскворецкой линиях метро Москвы закроют в ноябре

В ноябре закроют два участка столичного метро – на Калужско-Рижской и Замоскворецкой линиях. Участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закроют с 4 по 8 ноября.

Еще поезда перестанут ходить между станциями "Автозаводская" и "Орехово" – там участок закроют до весны 2023 года. На станциях Замоскворецкой линии с 12 ноября начнутся масштабные обновления, так как тоннель износился.

Вдоль закрытых станций будут ходить бесплатные автобусы КМ, для пассажиров будет действовать также бесплатный повторный вход в метро. Еще пассажиры смогут воспользоваться БКД, МЦК, Серпуховско-Тимирязевской линией с пересадкой через Бутовскую и маршрутами наземного городского транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.