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24 октября, 22:15

Транспорт

Участки на Калужско-Рижской и Замоскворецкой линиях метро Москвы закроют в ноябре

Участки на Калужско-Рижской и Замоскворецкой линиях метро Москвы закроют в ноябре

Два участка столичного метро закроют на ремонт в ноябре

Два участка метро закроют в столице в ноябре

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Участок Калужско-Рижской линии столичного метро закроют с 4 по 8 ноября

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В ноябре закроют два участка столичного метро – на Калужско-Рижской и Замоскворецкой линиях. Участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закроют с 4 по 8 ноября.

Еще поезда перестанут ходить между станциями "Автозаводская" и "Орехово" – там участок закроют до весны 2023 года. На станциях Замоскворецкой линии с 12 ноября начнутся масштабные обновления, так как тоннель износился.

Вдоль закрытых станций будут ходить бесплатные автобусы КМ, для пассажиров будет действовать также бесплатный повторный вход в метро. Еще пассажиры смогут воспользоваться БКД, МЦК, Серпуховско-Тимирязевской линией с пересадкой через Бутовскую и маршрутами наземного городского транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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