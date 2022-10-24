Два участка столичного метро закроют на ремонт в ноябре

В ноябре закроют два участка столичного метро – на Калужско-Рижской и Замоскворецкой линиях. Участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закроют с 4 по 8 ноября. Еще поезда перестанут ходить между станциями "Царицыно" и "Технопарк" – только там участок закроют до весны 2023 года. На станциях начнутся масштабные обновления.

Вдоль закрытых станций будут ходить бесплатные автобусы КМ, для пассажиров будет действовать также бесплатный повторный вход в метро. Еще пассажиры смогут воспользоваться БКД, МЦК, Серпуховско-Тимирязевской линией с пересадкой через Бутовскую и маршрутами наземного городского транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.