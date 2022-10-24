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Транспорт

Два участка метро закроют в столице в ноябре

Два участка метро закроют в столице в ноябре

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Участок Калужско-Рижской линии столичного метро закроют с 4 по 8 ноября

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В ноябре закроют два участка столичного метро – на Калужско-Рижской и Замоскворецкой линиях. Участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закроют с 4 по 8 ноября. Еще поезда перестанут ходить между станциями "Царицыно" и "Технопарк" – только там участок закроют до весны 2023 года.

Вдоль закрытых станций будут ходить бесплатные автобусы КМ, для пассажиров будет действовать также бесплатный повторный вход в метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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