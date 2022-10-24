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11:15

Транспорт

Участок Калужско-Рижской линии столичного метро закроют с 4 по 8 ноября

Участок Калужско-Рижской линии столичного метро закроют с 4 по 8 ноября

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Участок Калужско-Рижской линии метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закроют с 4 по 8 ноября. А пассажирам Замоскворецкой линии нужно будет обходиться без подземки полгода. Поезда перестанут ходить между станциями "Царицыно" и "Технопарк" до весны.

На этих станциях обновят инфраструктуру, а в тоннеле уложат виброгасящие блоки и бесстыковой путь. После открытия обновленного участка, поездка будет тише.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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