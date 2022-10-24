Несколько станций на Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт в ноябре

В московском метро начинается масштабное обновление: на ноябрьские праздники планируют закрыть несколько станций на Калужско-Рижской линии, а на Замоскворецкой один из участков будет недоступен для пассажиров полгода.

На участке от станций "Царицыно" до "Кантемировская" проведут масштабные ремонтные работы. Поэтому до весны 2023 года станции от "Автозаводской" до "Орехово" не будут принимать пассажиров. Это необходимо, чтобы проезд в метро оставался безопасным. На этих станциях обновят инфраструктуру, а в тоннеле уложат виброгасящие блоки и бесстыковой путь. Поэтому после открытия обновленного участка, ездить по нему станет гораздо тише.

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