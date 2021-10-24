Эксперты рассказали, когда автомобилистам необходимо менять резину

Москвичам пообещали мокрый снег и понижение температуры до минусовых значений. Из-за этого возникает риск гололедицы на дорогах.

Сотрудники шиномонтажей рассказали, когда лучше всего менять резину. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

