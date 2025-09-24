24 сентября, 15:15Транспорт
За отсутствие ОСАГО будут штрафовать только один раз в сутки
Депутатам на рассмотрение поступил законопроект, который ограничит количество штрафов за отсутствие полиса ОСАГО одним в сутки. Сейчас камеры могут фиксировать это нарушение несколько раз за день.
Правительство поддержало инициативу, но предложило перенести вступление поправок в силу на 1 сентября 2026 года. За это время планируется обновить программное обеспечение камер.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.