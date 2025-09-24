За отсутствие ОСАГО будут штрафовать только один раз в сутки

Депутатам на рассмотрение поступил законопроект, который ограничит количество штрафов за отсутствие полиса ОСАГО одним в сутки. Сейчас камеры могут фиксировать это нарушение несколько раз за день.

Правительство поддержало инициативу, но предложило перенести вступление поправок в силу на 1 сентября 2026 года. За это время планируется обновить программное обеспечение камер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.