24 сентября, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 сентября
Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также в районе Химкинского моста, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.
Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.
Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, в центральной части города в пределах Садового кольца.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.