Новости

Новости

24 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 сентября

Наказание за перевозку детей на электросамокатах предложили ужесточить в России

В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из общественного транспорта

В России могут вернуть самоподготовку к экзаменам в ГИБДД

В центре Москвы перекроют дороги из-за мотопробега

Масштабный заезд пройдет в Москве 27 сентября

Регулярный речной флот Москвы полностью укомплектован

"Новости дня": столичный электрофлот пополнился новыми судами

"Новости дня": под Московой-рекой проложат новый тоннель в районе Нагатинского затона

В МВД опровергли сообщения о введении дополнительных обременений на машины с правым рулем

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также в районе Химкинского моста, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

