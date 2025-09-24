Форма поиска по сайту

24 сентября, 07:30

В России могут вернуть самоподготовку к экзаменам в ГИБДД

В России могут вернуть самоподготовку к экзаменам в ГИБДД

Национальный автомобильный союз предложил отменить обязательное обучение в автошколах и разрешить будущим водителям готовиться к экзаменам в ГИБДД самостоятельно. Для этого могут использоваться онлайн-курсы и частные уроки с инструкторами.

Инициатива объясняется стремлением повысить конкуренцию на рынке и дать возможность профессиональным инструкторам работать напрямую с учениками.

До 2013 года в России уже существовала подобная практика, но ее отменили из-за роста числа аварий, вызванных недостаточной подготовкой самоучек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

