24 сентября, 07:30

Транспорт

В центре Москвы перекроют дороги из-за мотопробега

Масштабный заезд пройдет в Москве 27 сентября

Регулярный речной флот Москвы полностью укомплектован

"Новости дня": столичный электрофлот пополнился новыми судами

"Новости дня": под Московой-рекой проложат новый тоннель в районе Нагатинского затона

В МВД опровергли сообщения о введении дополнительных обременений на машины с правым рулем

"Новости дня": светофоры с контурной подсветкой появятся в Южном Тушино

Движение запустили на новом участке Южно-Лыткаринской автодороги

Новости Москвы: инспекторы выявили 7 тыс нарушителей среди водителей такси и каршеринга

Движение ограничат в Москве из-за мотофестиваля 27 сентября

В центре Москвы 27 сентября будут перекрытия движения из-за мотопробега. С 11:40 для проезда будут закрыты улицы Косыгина в сторону Воробьевского шоссе, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Воробьевское шоссе, Бережковская набережная, внешняя сторона Садового кольца, Бородинский мост и съезды на набережную Тараса Шевченко.

Движение восстановят сразу после прохождения колонны мотоциклистов. Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты и следить за обновлениями дорожной ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

