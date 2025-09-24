В центре Москвы перекроют дороги из-за мотопробега

В центре Москвы 27 сентября будут перекрытия движения из-за мотопробега. С 11:40 для проезда будут закрыты улицы Косыгина в сторону Воробьевского шоссе, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Воробьевское шоссе, Бережковская набережная, внешняя сторона Садового кольца, Бородинский мост и съезды на набережную Тараса Шевченко.

Движение восстановят сразу после прохождения колонны мотоциклистов. Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты и следить за обновлениями дорожной ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.