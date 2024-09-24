Вокзал, построенный к 30-й годовщине смерти Ленина, выставили на продажу в Домодедове

Вокзал платформы Ленинская выставили на продажу в Подмосковье, построенный к 30-й годовщине смерти Владимира Ленина. Внутри легендарной постройки сохранились даже некоторые артефакты.

Памятник сталинского ампира в городском округе Домодедово, вблизи музея-заповедника "Горки Ленинские", площадью немногим более 1 тысячи квадратных метров можно приобрести за 550 миллионов рублей, указывается в объявлении.

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