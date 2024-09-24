Расписание поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений изменится 27–30 сентября

С 27 до 30 сентября изменится расписание поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Изменения связаны с переключением на цифровую систему управления движением станции Москва-Пассажирская-Смоленская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.