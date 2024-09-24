24 сентября, 13:15Транспорт
Расписание поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений изменится 27–30 сентября
С 27 до 30 сентября изменится расписание поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.
Изменения связаны с переключением на цифровую систему управления движением станции Москва-Пассажирская-Смоленская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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