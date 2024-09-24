Еще один маршрут речного электротранспорта пустят по Москве-реке в 2025 году

В 2025 году по Москве-реке пустят еще один маршрут речного электротранспорта. Он уже в разработке: проводятся исследования и моделируются транспортные потоки. Главная задача – сделать электросуда доступными еще для 60 тысяч москвичей.

Новый вид транспорта получат жители Даниловского, Таганского, Южнопортового районов и Замоскворечья.

Где пройдет маршрут? Сколько будет стоить билет? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.