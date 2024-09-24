Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 24 сентября

Вечером 24 сентября затруднения движения ожидаются в центре Москвы, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Быстро добраться до пункта назначения москвичи могут, проехав по проспекту Багратиона, МСД и Кутузовскому проспекту. Согласно данным Дептранса, загруженность дорог в вечернее время составит 6–7 баллов.

В ведомстве также напомнили, что до 19 декабря в переходе со станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро на одноименную станцию Сокольнической линии поочередно будут закрываться на ремонт эскалаторы.

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