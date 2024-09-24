Беспилотные грузовики начали курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом. Инновационный транспорт запустили по трассе М-11 "Нева".

Сейчас на маршруте четыре таких автомобиля. Водитель в кабине есть, но сидит он на пассажирском сидении и контролирует работу системы. По словам специалистов, беспилотные машины могут работать без перерывов, поэтому грузы будут доставляться быстрее.

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