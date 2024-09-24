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24 сентября, 07:15

Транспорт

Новый маршрут электросудов появится в Москве в 2025 году

Новый маршрут электросудов появится в Москве в 2025 году

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Новый маршрут речного электротранспорта планируется запустить в Москве в 2025 году. Воспользоваться им смогут жители Даниловского, Таганского и Южнопортового районов, а также Замоскворечья.

Пассажиры будут добираться от Дербеневской набережной до причала Торпедо всего за 10 минут. Сейчас поездка по этому маршруту на метро и наземном транспорте занимает в четыре раза больше времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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