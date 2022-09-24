Серьезный затор образовался на Пулковском шоссе минувшей ночью

Пулковское шоссе увязло в пробке. На выезде из аэропорта после полуночи закатывают асфальт. Люди не могли выехать из аэропорта около часа и двинулись в путь пешком.

Полторы недели петербужцы и гости культурной столицы теряют время и нервы из-за ремонта дорожного полотна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

