В Сети появились слухи об изъятии внедорожников для нужд армии РФ

В Сети появились сообщения о том, что внедорожники в России находятся на военно-транспортном учете. Другими словами, их могут забрать для нужд армии. Однако официального подтверждения этой информации пока не было.

Так ли это? И что означает военно-транспортная обязанность? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

