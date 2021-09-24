В столичном транспорте продолжаются проверки соблюдения масочного режима

Число заболевших ковидом в Москве растет. В связи с этим в столичном транспорте усилили проверку масочного режима.

Руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов рассказал, что проверки проводятся везде: на наземном и железнодорожном транспорте, на всей территории метро.

"Задействован весь штат контролеров ГКУ "Организатор перевозок". С сентября контролеры начали выносить постановления в электронном виде. Вместо неудобных бумажных бланков пассажиры получают компактный документ, где указаны все необходимые реквизиты учреждений и QR-код, по которому пассажирам удобно оплатить свой штраф", – сказал Султанов.

Подробнее о том, стали ли жителей столицы чаще штрафовать за отсутствие маски, – в эфире телеканала Москва 24.