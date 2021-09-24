Выделенные полосы появятся в четырех районах Москвы с 11 октября

Новые выделенные полосы появятся еще в четырех столичных районах. Это позволит ускорить движение общественного транспорта, сообщает портал mos.ru.

Линии запустят с 11 октября в Донском, Даниловском районах, а также в Москворечье-Сабурове и на Якиманке. По оценкам экспертов, в результате скорость движения транспорта вырастет в 1,5–2,5 раза.

Автобусы смогут быстрее подъезжать к остановкам, без лишних перестроений, а пассажиры будут тратить меньше времени в пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.