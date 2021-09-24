Москвичам предложили отгадать станцию метро

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и даже в вестибюлях.



Дизайн это станции напоминает старинные железнодорожные вокзалы Лондона и Нью-Йорка. Находится она на границе двух поселений. С появлением этой платформы намного удобнее добираться в центральные районы стало сотням тысяч москвичей.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.