В ЦОДД оценивают столичный трафик в 4 балла

По данным ЦОДД, столичный трафик оценивается в 4 балла. На внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе придется задержаться более чем на 15 минут.

На шоссе Энтузиастов можно потерять полчаса, преодолевая 4-километровый затор от улицы Главной аллеи до Третьего транспортного кольца.

Этот серьезный затор плавно перемещается на внешнюю сторону ТТК. В дороге от Лефортовского тоннеля до улицы Бутырской можно потерять около 45 минут, так как скорость всего 10 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.