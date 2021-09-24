В ЦОДД оценивают загруженность столичных дорог в 3 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла, следует из данных ЦОДД. В эти минуты на юге МКАД, на внутренней стороне, дорога от Каширского до Варшавского шоссе займет 15–20 минут. Скорость движения там не превышает 30 километров в час.

На Каширском шоссе серьезные затруднения наблюдаются на участке от улицы Шипиловской до парка "Коломенское".

При движении в сторону центра притормаживает участок Волгоградского проспекта от улицы Академика Скрябина до Люблинской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.