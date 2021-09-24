По данным ЦОДД, трафик на столичных дорогах оценивается в 1 балл. Затруднено движение на внешней стороне МКАД перед Осташковским шоссе. Там ведутся дорожные работы.

На шоссе Энтузиастов затруднения в движении отмечаются на участке от Главной аллеи до Красноказарменной улицы.

При съезде с Кутузовского проспекта на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца также сложно проехать до Лужнецкой эстакады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.