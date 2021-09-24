По данным ЦОДД, загруженность столичных дорог оценивается в 1 балл. Из-за ДТП в левом ряду на внутренней стороне МКАД дорога от проспекта Генерала Дорохова до Сколковского шоссе займет 15 минут.

На Можайском шоссе при движении в сторону центра от Витебской улицы до Аминьевского шоссе на эстакаде можно простоять 10–12 минут.

Также водители притормаживают на внешней стороне Третьего транспортного кольца на участке от Шелепихинского моста до Кутузовского проспекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.