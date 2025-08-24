Форма поиска по сайту

24 августа, 20:30

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 24 августа.

Движение на Лубянской площади восстановлено, сообщили в ГАИ. Ранее ограничения вводили из-за происшествия в Центральном Детском Магазине. Там в результате взрыва газового баллона погиб один человек и пострадали трое.

Летнее тепло вернется в Москву ближе к 1 сентября, обещают синоптики. Пока погода в столице на 3 градуса ниже нормы. В городе пасмурно и ветрено. Днем воздух прогрелся лишь до 19 градусов, но по ощущениям казалось холоднее.

Россиянам советуют снова надевать маски в общественных местах. В стране появилась новая разновидность коронавируса. По данным Роспотребнадзора, вариант под названием "Стратус" стал еще заразнее. Сейчас в РФ зарегистрировано уже около 400 случаев. Новый ковид имеет симптомы, схожие с гриппом и ОРВИ, – это температура, слабость, сухой кашель и сильная боль в горле.

транспортпроисшествияобществопогодагород

