Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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24 августа, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 августа

Два новых ночных автобусных маршрута будут запущены в Москве

Участок красной ветки метро временно закрыли

Началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Участок от "Саларьево" до "Новомосковской" временно закрыли

"Тачки": Evolute

Поезда временно перестали ходить от станции "Саларьево" до "Новомосковской"

"Актуальный репортаж": ежедневно на дороги столицы выходят 1 тыс электробусов

Специалисты заменят асфальт на Тверской улице

Специалисты начали перекладывать асфальт на Тверской улице

Девять рейсов из Сочи в Москву задержали. Причина – мощный шторм, который пришел в город. Синоптики предупреждают, что ливни с грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду продолжатся и ночью.

Два новых ночных автобусных маршрута запускают в столице. Благодаря им комфортный ночной транспорт получат жители более 20 районов города. Первые автобусы стартуют от станции метро "Китай-город" в ночь с 30 на 31 августа.

В центре Москвы перекрыто движение. В выходные, 24 и 25 августа, на Тверской улице пройдут масштабные работы по замене асфальта. Новое покрытие положат по современным технологиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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