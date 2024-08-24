Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 августа

Девять рейсов из Сочи в Москву задержали. Причина – мощный шторм, который пришел в город. Синоптики предупреждают, что ливни с грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду продолжатся и ночью.

Два новых ночных автобусных маршрута запускают в столице. Благодаря им комфортный ночной транспорт получат жители более 20 районов города. Первые автобусы стартуют от станции метро "Китай-город" в ночь с 30 на 31 августа.

В центре Москвы перекрыто движение. В выходные, 24 и 25 августа, на Тверской улице пройдут масштабные работы по замене асфальта. Новое покрытие положат по современным технологиям.

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