Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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19:45

Транспорт

Авиакомпания Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию

Авиакомпания Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию

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Авиакомпания Emirates опровергла слухи об отмене московских рейсов. В компании заявили, что не планируют останавливать полеты в Россию. Ранее об этом сообщили некоторые телеграм-каналы.

Дубайская авиакомпания этим летом отметила 20 лет с момента открытия авиасообщения с РФ. В данный момент эта страна является важным рынком для Авиакомпания. По данным авиаперевозчика, в последнее время пассажиропоток из российских городов в Дубай сильно вырос после пандемии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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