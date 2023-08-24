Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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12:15

Транспорт

Жителям Москвы рассказали о преимуществах строящегося МЦД-4

Жителям Москвы рассказали о преимуществах строящегося МЦД-4

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К открытию готовится четвертая линия Московских центральных диаметров, которая кардинально изменит транспортную систему столицы. МЦД-4 улучшит доступность более 20 районов города и сделает столицу ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других городов.

Четвертый диаметр протянется с запада на восток через всю Москву, соединив семь железнодорожных вокзалов. Когда откроется МЦД-4? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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