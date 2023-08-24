Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Город

Жителям Москвы рассказали, как МЦД-4 изменит транспортную систему столицы

Жителям Москвы рассказали, как МЦД-4 изменит транспортную систему столицы

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 90 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": движение затруднено на шоссе Энтузиастов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": затор образовался на Волгоградском проспекте

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях с 27 по 28 августа

Дептранс Москвы пообещал увозить на спецстоянку брошенные электросамокаты

К открытию готовится четвертая линия Московских центральных диаметров, которая кардинально изменит транспортную систему столицы. МЦД-4 улучшит доступность более 20 районов города и сделает столицу ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других городов.

Четвертый диаметр протянется с запада на восток через всю Москву, соединив семь железнодорожных вокзалов. Когда откроется МЦД-4? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика