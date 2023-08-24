Штрафы за среднюю скорость вернут в РФ

Российским водителям хотят вернуть штраф, который отменили в 2021 году. Требования к соблюдению средней скорости движения должны появиться в правилах дорожного движения с 1 марта 2024 года. Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами.

Закон о средней скорости существовал в РФ с 2013 по 2021 год. За превышение 20–40 километров в час штрафовали на 500 рублей, а на 40–60 километров – на тысячу рублей. Некоторые автоэксперты считают, что возвращаться к этим нормам не нужно.

Однако в Минтрансе уверены, что эти изменения будут стимулировать водителей соблюдать скоростной режим, особенно в малонаселенных районах. Что думают автомобилисты в Москве об инициативе Минтранса?

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