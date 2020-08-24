Новости Московского транспорта

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте. Теперь в Зеленограде можно сесть на "Сапсан" до Санкт-Петербурга. На московском городском вокзале Зеленоград-Крюково D3 сделали остановку "Сапсанов" и оборудовали зону ожидания.

"Сразу семь новых выделенок заработают с 10 сентября. Мы каждый год открываем выделенные полосы – с начала 2023-го появилось уже более 38 километров новой инфраструктуры. Выделенки позволяют снизить число ДТП в среднем на 30–40% и уменьшить риски для всех участников дорожного движения. Кроме того, такие полосы улучшают транспортную доступность между Москвой и областью", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Посетители выставки "Станция Манеж" могут проголосовать за цвет интерьера для будущего поезда метро. В пространстве "Вокзалы и станции" представят несколько вариантов оформления интерьера новых вагонов. Цвет, набравший наибольшее количество голосов, воплотят в новом поезде.

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