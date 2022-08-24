Москвичей предупредили о задержках в расписании автобусов из-за фестиваля "Спасская башня"

С 25 августа по 5 сентября в вечерние часы могут задерживаться сразу несколько маршрутов, которые проходят через центр города. Речь идет об автобусах М90, С755 и С920.

Ждать их дольше обычного, возможно, придется в промежуток с 22:20 до 22:50. Это связано с фейерверками, которые будут запускать в рамках фестиваля "Спасская башня".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.