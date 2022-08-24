Новости последнего часа: авиакомпания "Победа" с ноября возобновит полеты из Шереметьево

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Победа" в ноябре переведет часть московских рейсов из Внуково в Шереметьево. Об этом сообщила авиакомпания.

Воду раздают на 14 станциях московского метро из-за жары. Об этом рассказал Дептранс.

График движения "Аэроэкспрессов" на Шереметьевском направлении изменен 27 и 28 августа. Об этом заявили в компании.