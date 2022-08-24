Новости последнего часа: воду начали раздавать на станциях метро и МЦК из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воду из-за жары раздают на девяти станциях метро и МЦК в Москве. Об этом сообщил Дептранс.

Более 10 пожаров в лесах Подмосковья ликвидировали за минувшие сутки. Об этом рассказали власти региона.

Подъем заболеваемости COVID-19 в России требует усиления сил и контроля. Об этом заявил Минздрав.